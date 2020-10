Atalanta, la rivelazione del Papu Gomez: “Ilicic depresso per il Covid, è stato veramente male. Adesso è tornato e siamo contenti”

L’Atalanta si appresta a vivere la seconda serata di Champions League di questa nuova stagione. Stasera alle ore 21 al Gewiss Stadium i ragazzi di Gasperini sfideranno l’Ajax per mantenere il primo posto nel girone D. Dopo la brutta parentesi contro la Sampdoria, i nerazzurri vogliono tornare ad impressionare in Europa come fatto la scorsa settimana contro i danesi del Midtjylland. Parlando alla vigilia della gara, il Papu Gomez ha voluto sottolineare la forza della squadra di Bergamo, sempre propensa a creare in avanti, anche a costo di soffrire qualcosa dietro.

“Sappiamo il nostro atteggiamento e i rischi che corriamo, ma questo calcio ci ha portato a vincere tante partite in Italia e in Champions“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ancora contatti col Barcellona per un big

Atalanta, la rivelazione del Papu Gomez: “Ilicic ha avuto il coronavirus ed ha sofferto molto”

L’argentino però ha voluto affrontare anche un tema piuttosto delicato, ovvero la condizione di Josip Ilicic. Lo sloveno saltò la fase finale della scorsa stagione, perdendosi la bella avventura in Portogallo per le final eight di Champions.

“Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo. Arriva un momento in cui la testa esplode. Per fortuna ora si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante“, sottolinea Gomez.

Quindi al di là dei problemi psicologici, l’attaccante mancino ha dovuto fronteggiare il SarsCov2 in prima persona, come avvenuto a molte persone nella zona di Bergamo e della Lombardia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: dove va