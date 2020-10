Lunga indagine della Guardia di Finanza sulla corruzione sanitaria in Abruzzo, dato sconcertante: tra i quattro arresti c’è un primario

La Procura della Repubblica di Chieti ha indetto un’indagine per frode in forniture e approvvigionamento di protesi cardiache e altri dispositivi medicali sulla quale hanno operato i militari del Comando Provinciale di Chieti insieme ai colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli e Padova.

I soggetti presi in analisi nella silente e lunga indagine sono stati Asl di Chieti e la Cardiochirurgia di Chieti. A seguito di una perquisizione eseguita nei confronti di una dirigente della Asl, sono venuti a capo di un fatto su cui indagavano ormai da tempo. Sempre brutto sapere di favoritismi e corruzione all’interno del sistema sanitario che, al momento, è al collasso. Un’altra batosta per la sanità italiana.

Corruzione sanitaria in Abruzzo: i capi d’imputazione e gli arresti

L’indagine ha portato all’arresto dei coinvolti nella vicenda, che sono quattro: due imprenditori del settore della distribuzione di apparati medicali per multinazionali, un agente di commercio e il primario della Cardiochirurgia dell’ospedale di Chieti, il professor Gabriele Di Giammarco, già interdetto nell’ambito di un’altra inchiesta. Una brutta faccenda per la sanità abruzzese e quella dell’Italia intera che è attualmente al collasso vista la situazione in cui vige il mondo intero attualmente.

Oltre quanto già detto, c’è stato un provvedimento di interdizione per 12 mesi nei confronti di un medico di Padova e di un medico della Cardiochirurgia di Chieti. Le accuse sono varie, perché i reati commessi sono tanti, dalla corruzione alla turbativa d’asta, dal falso all’omicidio colposo.