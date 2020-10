WhatsApp, come fare per silenziare per sempre una chat

Un nuovo aggiornamento di WhatsApp ci permette di silenziare per sempre una chat. Ecco come farlo in maniera semplice

Quante volte vi è capitato di essere aggiunti ad un gruppo, magari indesiderato ed abbandonarlo vi ha messi in imbarazzo? Avreste sicuramente preferito non riceverne le notifiche per sempre, senza stare ogni volta a ricordare a WhatsApp di non inviare alcun avviso. Questa funzione è presente su Telegram da quando è nato, tuttavia ci è arrivato anche il software di messagistica verde, con un po’ di ritardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > WhatsApp, novità per Android: sblocco con volto e shopping via chat

Silenziare una chat indesiderata o un gruppo, per sempre, consentirà all’utente di non ricevere alcun avviso sul proprio smartphone: messaggi, chiamate o videochiamate. Tuttavia, riuscirete a visualizzare quanto sovrascritto una volta aperta l’applicazione.

WhatsApp, come silenziare per sempre una chat o un gruppo

Mentre una volta era possibile silenziare le chat o i gruppi per 8 ore, una settimana o un anno, l’ultima opzione adesso è cambiata in ‘sempre’. Disponibile sia con iOs che Android, il nuovo aggiornamento di WhatsApp modificherà l’ultima opzione per silenziare le conversazioni indesiderate. Per aggiornare l’applicazione basterà recarsi sull’App Store o Play Store, a seconda del dispositivo di cui si dispone, cercare l’applicazione ed aggiornarla.

LEGGI ANCHE > > > Whatsapp, si può recuperare un messaggio cancellato: la guida

Una volta fatto, potete rientrare su WhatsApp, tener premuto sulla conversazione da silenziare e procedere in questo modo:

iOs – cliccare sulla scritta ‘Silenzia’, successivamente selezionare la durata desiderata.

– cliccare sulla scritta ‘Silenzia’, successivamente selezionare la durata desiderata. Android – in alto a destra apparirà un altoparlante, cliccare su di esso e selezionare la durata desiderata.

Qualora voleste tornare a ricevere notifiche da quella chat o quel gruppo, basterà ripetere il procedimento e deselezionare la scelta fatta. Se non dovesse uscirvi quest’opzione, assicuratevi ancora una volta di disporre del corretto aggiornamento di WhatsApp (versione 2.20.201.23 su Android).