Un triste bilancio in seguito ad un elicottero privato che è precipitato in Val D’Aosta sul monte Breithorn, nella zona delle Cime Bianche

Tragico incidente in Val D’Aosta, a Cervinia, dove è precipitato un elicottero nella tarda serata di ieri, domenica 25 ottobre. Il velivolo privato viaggiava a ridosso delle Cime Bianche, a quota 3.000 metri, quando ha inviato il segnale Elt (trasmettitore di localizzazione d’emergenza, ndr). Subito sono partiti i soccorsi che hanno cercato assiduamente di individuare l’elicottero precipitato.

I soccorritori via terra sono arrivati ad individuare il velivolo soltanto poco prima di mezzanotte. La scena presentata davanti ai loro occhi è stata drammatica: due uomini italiani, di cui uno ferito gravemente e l’altro senza vita. A quel punto è intervenuto il soccorso alpino che, con un elicottero, ha portato l’uomo ferito in Svizzera, all’ospedale di Berna per le dovute cure, visto il caso grave.

Val D’Aosta, precipitato un elicottero: le possibili cause

Una volta arrivarti i soccorsi e rimossi i corpi, di cui un cadavere ed un gravemente ferito, la carcassa del velivolo è rimasto lì dov’è stato ritrovato. Attualmente sono in corso le indagini per verificare il motivo dell’incidente, abbastanza insolito. Essendo un elicottero privato si presuppone che l’uomo alla guida, colui che ha avuto la peggio, fosse in grado di guidarlo e ne avesse le piene facoltà di farlo. Tuttavia, un errore tecnico può capitare e può costare la vita. Prima di terminare la loro corsa, i due uomini avevano fatto un bel tragitto insieme.

Alternativamente all’errore tecnico, può essere stato lo scontro con un volatile: la fauna del posto è particolarmente nota. Da prime indiscrezioni, tuttavia, non emergono dettagli relativi a scontri del genere, ma essendo le indagini in corso, c’è ancora tutto da approfondire. Chiave della risoluzione sarà anche la testimonianza dell’uomo rimasto in vita.