Serie A, Milan-Roma 3-3: highlights, voti e tabellino della partita che ha concluso la 5^ giornata a San Siro



Milan-Roma 3-3: a San Siro succede di tutto ma alla fine i rimpianti sono rossoneri anche se il pareggio è giusto. Decidono le grandi giocate che fanno il pari con gli errori dell’arbitro Giacomelli, con due rigori fischiari e trasformati che lasciano molrti dubbi.

Parte meglio il Milan che dopo 2’ è già in vantaggio con Ibrahimovic, ma un errore in usicta di Tatarusanu (in campo dopo la positività al Coronavirus di Donnarumma) spalanca la porta a Dzeko.

Saelemaekers, perfttamente servito da Leao, riporta avanti i rossoneri a inizio ripresa, ma un rigore molto contestato di Veretout firma il nuovo pari. Non è finita perché Giacomelli giudica falloso un intervento di Mancini che invece non fa nulla e coì Ibra arriva a quota 7 in cinque partite. Decisivo però il suo errore, su un altro angolo della Roma, per liberare Kumbulla a due metri dalla porta. In ogni caso Milan sempre primo con 2 punti di margine su Napoli e Sassuolo.

Milan-Roma 3-3: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 2′ e 79′ rig. Ibrahimovic (M ), 14′ Dzeko (R), 47′ Saelemaekers (M), 71′ rig. Veretout (R), 84′ Kumbulla (R)

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 5; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 5.5; Kessie 6, Bennacer 6; Saelemaekers 6.5 (72′ Castillejo sv), Calhanoglu 6.5, Leao 7 (72′ Krunic sv); Ibrahimovic 7. All. Pioli 6.5

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6.5; Ibanez 6, Mancini 5.5, Kumbulla 6.5; Karsdorp 6 (66′ Perez 5.5), Veretout 6.5 (86′ Villar sv), Pellegrini 6.5 (76′ Cristante 6), Spinazzola 6; Pedro 6.5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6.5. All. Fonseca 6.5

NOTE: ammoniti Leao, Ibrahimovic, Pedro, Cristante, Hernandez

