Un raid vandalico contro il personale sanitario dell’ospedale Infermi di Rimini. Distrutti vetri delle auto e graffiate le carrozzerie.

È successo a Rimini, in Emilia-Romagna. Qui, nella notte tra sabato e domenica alcune persone hanno spaccato gli specchietti delle macchine degli operatori sanitari e graffiato anche la carrozzeria.

Le automobili erano ferme nei parcheggi riservati a medici, infermieri e oss dell’ospedale Infermi di Rimini. Ed è qui che un gruppo di persone, per motivi ancora non noti, ha partecipato a un raid vandalico “rivolto a colpire il personale sanitario”.

A rendere noto l’accaduto è stato il sindacato Cisl Fp Romagna attraverso la sindacalista Dorella Lotti la quale afferma: “È difficile trovare una spiegazione a tutto ciò. Il personale sanitario però al momento si sente un bersaglio”.

La sindacalista, anche se non si conoscono gli autori del raid vandalico sospetta che “potrebbe essere stato qualcuno insofferente alle attese che si vengono a creare in ospedale in questo periodo di emergenza covid”.

Rimini, raid vandalico contro operatori sanitari: “Episodio molto grave”

Il sindacato Cisl Fp Romagna, in seguito a questa vicenda chiede che il personale sanitario venga tutelato e che siano messi a disposizione degli stessi un numero sufficiente di posti auto insieme all’installazione di un sistema permanente di videosorveglianza.

In merito a questa vicenda è intervenuta anche la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini la quale ha definito l’episodio “molto grave”.

“Bisogna trovare i colpevoli. Le forze dell’ordine devono assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso questo gesto indegno che ha colpito le persone che lottano in prima linea il coronavirus da mesi”.

