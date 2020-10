PS5 e Xbox Series X, in Usa cancellati diversi pre-order: ecco perchè

Cancellati in Usa diversi pre-order di PS5 e Xbox Series X/S. Andiamo a scoprire il motivo e perchè diversi utenti protestano sui social.

Panico nel mondo dei videogiocatori in Usa, dopo la cancellazione di alcuni pre-order di PS5 e Xbox Series X e S. Infatti alcuni utenti stanno denunciando sui social quanto accaduto nelle ultime ore con le principali catene come Target e GameStop che stanno inviando mail di disdetta agli utenti che hanno pre-ordinato le due console. Infatti, secondo quanto riportato dalle mail, i loro ordini non sarebbero più validi.

Una vera e propria sfortuna per tutti gli appassionati che volevano accaparrarsi una delle due console alla data di lancio. Fortunatamente tutto ciò non sta succedendo nel nostro paese, con le catene che non hanno annullato ancora alcun ordine. Secondo alcuni utenti, la cancellazione del pre-order è dovuta al ridotto numero di console disponibili alla data di lancio. Infatti, stando ai numeri degli esperti, le due console raggiungeranno incassi da record, in particolare Playstation 5, destinata a diventare la console leader di incassi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Snoop Dogg ha una Xbox Series X come frigo – VIDEO

PS5 e Xbox Series X, cancellati alcuni pre-order: Target e GameStop nell’occhio del ciclone

Secondo i tweet di alcuni utenti, le segnalazioni sarebbero arrivate soprattutto dalla catena Gamestop. La grande mole di mail inviate ha fatto pensare anche ad un errore della catena di distribuzione videoludica, visto che il motivo scritto nella mail è molto vago. Più chiara invece quella di Target, che parla chiaramente dell’incapacità della catena di soddisfare tutti i pre-order.

Fortunatamente, nel nostro paese le catene hanno messo a disposizione solamente le console realmente disponibili, mettendo subito in chiaro chi avrebbe ricevuto la console al day-one. Manca poco quindi alla data di lancio delle due console ed i dubbi sulla reale quantità di dispositivi messi sul mercato continuano ad aumentare, specialemente negli Usa. Quel che però sembra certo è il grande incasso che arriverà per Sony e Microsoft con le console di nuova generazione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, come fare per silenziare per sempre una chat

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !