Luna, scoperte riserve d’acqua: la conferma della NASA

La NASA ha confermato la scoperta dell’acqua sulla Luna. È stato ribadito dalle ultime ricerche dell’agenzia spaziale statunitense che l’acqua è presente per la prima volta sulla superficie illuminata dal sole.

Il principale annuncio “contribuisce agli sforzi della Nasa per conoscere la Luna a sostegno dell’esplorazione dello spazio profondo“.

Si ritiene che la scoperta dell’acqua sulla Luna sia una spinta significativa per le missioni pianificate sugli altri pianeti come Marte.

Paul Hayne, assistente professore nel laboratorio di fisica dell’atmosfera e dello spazio presso l’Università del Colorado, ha dichiarato: “L’acqua trovata sarà utilizzabile sia come fonte potabile, sia per il carburante dei missili, e per tutte le altre necessità delle missioni NASA”.

“Questi risultati potrebbero avere implicazioni per le future missioni sulla Luna”.

Il capo della NASA ha twittato: “Abbiamo confermato per la prima volta di aver trovato l’acqua sulla superficie della Luna, nella zona illuminata dal sole, utilizzando il telescopio Sofia”.

“Non sappiamo ancora se possiamo usarla come risorsa, ma questa notizia può influenzare positivamente i nostri piani di esplorazione #Artemis“.

L’account dell’agenzia spaziale statunitense ha riportato su Twitter: “Abbiamo appena annunciato che – per la prima volta – siamo in grado di confermare delle risorse di H2O sulla superficie lunare esposta al Sole”.

“Ciò indica che l’acqua potrebbe essere distribuita sull’intera superficie lunare“.

Dagli anni ’60, gli scienziati hanno ipotizzato che l’acqua potesse esistere come ghiaccio all’interno di crateri in ombra ai poli della Luna.

Dopo tante supposizioni è arrivata finalmente la conferma.

