Ligabue annuncia album inedito e raccolta di singoli: la data di uscita

Il cantante rock Luciano Ligabue ha annunciato tramite i propri social l’uscita di due album inediti: la data

Luciano Ligabue ha annunciato tramite i propri profili social l’uscita di due nuovi album inediti per il 4 dicembre prossimo: “Stanno per uscire due album che hanno a che fare con un numero per me importante. Uno è un 7, perché mi sono reso conto che avevo nel cassetto 7 spunti di canzoni mi andava di elaborare. Con l’aiuto di Fabrizio Barbacci le ho arrangiate e questo è un vero e proprio album inediti. Successivamente ho notato che tutti i singoli usciti in questo trentennale sono 77. Dunque vi sarà anche un cofanetto con tutti i singoli di questo trentennio”.

Ligabue e la storia di Campovolo

Quest’anno, in occasione del trentennio di carriera, Ligabue non ha potuto ancora festeggiare con il concerto con il suo Campovolo. Inizialmente previsto per il 12 settembre scorso, è stato rimandato al 19 giugno del 20221 a causa del Covid.

Tutto iniziò 15 anni fa, quando il cantante decise di festeggiare i 15 anni di attività con un concerto in grande stile. Per tale motivo scelse come sede l’area dell’Aeroporto di Reggio Emilia. Dieci anni dopo, il 19 settembre del 2015, sono stati celebrati invece i 25 anni di carriera.

