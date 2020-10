Google è stata multata dall’AGCOM per le pubblicità a siti di scommesse e di gioco d’azzardo, sponsorizzati dal browser.

Google è il motore di ricerca più diffuso e usato del mondo, per questo ogni notizia che lo riguarda diventa molto importante. In tantissimi dipendono da Google per quanto concerne il lavoro, essendo uno dei siti più utilizzati del mondo, e quindi la pubblicità e le sponsorizzazioni che si possono creare sulla piattaforma diventano importantissime. In particolare Google cerca sempre di proporci, mediante algoritmi appositamente studiati, articoli e opportunità che ci interessano, basandosi sui nostri gusti e le nostre ricerche personali.

Se stiamo cercando un paio di scarpe, è molto probabile che tra qualche giorno avremo continuamente pubblicità di negozi di scarpe e di modelli simili a quello che abbiamo ricercato per spingerci all’acquisto. Proprio per questo motivo deve sottostare a delle regole molto precise.

LEGGI ANCHE —> 5G Fastweb, governo italiano blocca la trattativa con Huawei

Google multata dall’AGCOM per pubblicità del gioco d’azzardo

L’AGCOM, ovvero l’Agente Garante della COMunicazione in Italia, ha punito Google per alcune pubblicità che sono ritenute illegali in Italia. Parliamo della sponsorizzazione di alcuni siti di scommesse che venivano mostrati in alcune schermate web e prima di alcuni link. Una cosa che è illegale in Italia, dato che nel nostro Paese il Decreto Dignità vita la sponsorizzazione e la pubblicizzazione del gioco d’azzardo.

Ad essere stata punita è la sede in Irlanda di Google, ovvero Google Ireland Limited, contro cui è stata mossa un’azione legale. Ora il colosso informatico dovrà pagare una multa allo Stato Italiano e ovviamente anche cancellare tutte le inserzioni presenti in alcuni siti web e visibili da utenti in Italia.

LEGGI ANCHE —> Apex Legends su Steam, c’è la data: tutte le novità del battle royale