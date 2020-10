Diletta Leotta: la poltrona affonda e si vede quasi tutto, ma… – VIDEO

Diletta Leotta: l’abito è cortissimo, ma la sorpresa spiazza i fan come si vede nella Storia appena pubblicata sulla sua pagina Instagram. La conduttrice di DAZN è sempre più in forma e i suoi follower non possono fare altro che applaudirla.

Diletta Leotta continua a riscuotere un successo pazzesco su Instagram e sugli altri social network. La bellissima conduttrice di DAZN, che sabato sera era impegnata a Roma con l’anticipo tra Lazio e Bologna, è tornata protagonista in questi minuti con una Storia che sta facendo letteralmente impazzire il popolo maschile di Instagram. Un Video che evidenzia, per l’ennesima volta, tutta la bellezza della catanese e il suo fascino inconfondibile, a tratti unico. Ma proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Visualizza questo post su Instagram Colori d’autunno 🍂🍁 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 25 Ott 2020 alle ore 12:48 PDT

Diletta Leotta, l’effetto magico che lascia tutti senza parole

Nella Storia in questione, si vede la splendida Diletta Leotta indossare un abito cortissimo che mette in risalto le sue straordinarie gambe. Ma, ad un certo punto, ecco il colpo di scena. Proprio quando i suoi follower si concentrano sul corpo da urlo della bella siciliana, la stessa Diletta cambia per magia mise e va a indossare dei jeans e un top nero. Un ‘effetto magico‘ che ha lasciato tutti senza parole. Ecco la Storia pubblicata pochi istanti fa da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

