Di Maio: “Serve segnale dalla politica, i parlamentari si taglino gli stipendi”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha rivolto un importante messaggio ai politici italiani, ai quali ha chiesto un sacrificio

Il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ha scritto un post sul proprio profilo Facebook all’indomani del nuovo Dpcm che colpisce nuovamente nell’economia diversi settori. Il richiamo del ministro è alla politica: “In una situazione tale, con una crisi globale senza precedenti, serve un chiaro segnale nei confronti della popolazione per ristabilire un canale di fiducia con i cittadini. Riprendiamo la discussione iniziata a marzo, quando scoppiò la pandemia. Tagliamo gli stipendi dei parlamentari ed eliminiamo tutti i tipi di privilegi della politica”.

Di Maio rivela: “Ho rinunciato ad oltre 300 mila euro”

“Mentre ci sono persone che soffrono a causa del virus, è inaccettabile che i politici continuino a guadagnare fino a 15 mila euro mensili. Come accaduto in diversi Paesi esteri, in Italia la politica deve abbassarsi gli stipendi”. Poi rivela: “Come MoVimento 5 Stelle da anni ormai ci tagliamo lo stipendio e io personalmente ho rinunciato a oltre 300mila euro.

Davanti al virus, davanti a oltre 21mila contagi in 24 ore, davanti a 37mila morti in Italia dall’inizio della pandemia la politica deve dare il buon esempio e mettere a disposizione del Paese ulteriori risorse. E adesso ci aspettiamo un segnale rapido e concreto da parte di tutte le forze parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione”.

Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, allora dobbiamo essere pronti anche noi a farne.

