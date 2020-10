Covid, Ricciardi: “Misure Dpcm insufficienti”. La Farnesina sconsiglia i viaggi all’estero in questo periodo

Nonostante la maggior parte dei cittadini hanno mal digerito il nuovo Dpcm varato dal Governo, c’è anche chi lo definisce non sufficiente. Le chiusure di interi settori e le limitazioni orarie rischiano di mettere in ginocchio l’economia nazionale, ma potrebbero non bastare per arrestare la crescita della curva epidemiologica. A sottolinearlo è il consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, riprendendo an che la posizione attuale dell’OMS.

“E’ stato fatto un passo avanti con il nuovo decreto ma non è ancora sufficiente per contrastare l’emergenza. Le misure vanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato“.

Per questo aggiunge Ricciardi: “Servirebbero dei lockdown localizzati nelle zone maggiormente colpite. Dobbiamo considerare che le decisioni di oggi hanno effetti dopo circa due settimane e quindi più aspettiamo e peggio arriveremo al periodo di Natale. Io avevo lanciato l’allarme a Stato e Regioni tempo fa ma fino ad ora non era stato recepito“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Covid, Irbm Pomezia: “Disponibile per tutti entro giugno 2021”

Covid, Ricciardi: “Misure Dpcm insufficienti”. La Farnesina sconsiglia viaggi all’estero

Per quanto riguarda anche gli spostamenti all’estero il Governo ha espresso il proprio avviso a tutti i cittadini. Considerando la crescita dei contagi in tutta Europa al momento è altamente sconsigliato partire verso destinazioni estere. La Farnesina fa sapere in una nota di non spostarsi se non per motivi strettamente necessari e legati a lavoro o salute.

Ancor più bannata la possibilità di lasciare il Continente europeo per raggiungere altre mete. Secondo il ministero degli Esteri la situazione in continuo aggravamento potrebbe portare a dei grossi problemi di rimpatrio, soprattutto da alcuni Paesi extra UE.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Vincenzo Tipo: “I bambini vanno protetti”