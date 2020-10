Covid-19, focolaio trovato in una scuola italiana: l’istituto ha immediatamente approvato la chiusura momentanea.

Il Covid-19 è una malattia molto infida e basta veramente pochissimo per contagiarsi e contagiare gli altri. Dato il modo in cui il virus viaggia e la facilità con la quale colpisce le vie aeree, quasi come fosse un raffreddore comune, la malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan sta creando non pochi problemi al nostro sistema sanitario. E non solo. Perché tutti i luoghi di aggregazione, purtroppo, diventano potenzialmente molto pericolosi e infatti sono sempre di più le restrizioni che il governo sta imponendo. In particolare uno dei temi molto dibattuti è la scuola, che sebbene venga giustamente difesa a spada tratta, è inevitabilmente uno di quei luoghi in cui il contagio è molto probabile.

Covid-19, focolaio in una scuola: disposta la chiusura della struttura

Nella giornata di ieri il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha affermato che la situazione nelle scuole italiane fosse sotto controllo. E quindi non si dovesse temere troppo di mandare i propri figli a scuola, perché non è luogo in cui sono stati registrati tanti casi. Secondo il politico, infatti, ad essere determinante è il viaggio che gli alunni fanno da casa verso scuola e per ritornare che sarebbe determinante. Non si sa bene a chi attribuire la colpa ma una cosa è certa, a c’è un focolaio proprio in una scuola. Parliamo dell’istituto Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti. La scuola è stata chiusa e si proceder quindi con la DAD per i prossimi giorni. “Non c’è da allarmarsi e forse, purtroppo, dovremo abituarci a situazioni di questo tipo“, ha detto il sindaco del paese Davide Carlucci ad ANSA.

