Calciomercato Milan, da gennaio è libero di andar via: la decisione

Calciomercato Milan. In scadenza a giugno 2021, teoricamente il fuoriclasse è libero a partire da gennaio, qual è la sua decisione

Il Milan sta vivendo uno stato di forma incredibile a partire dallo stop del campionato scorso. Se il Covid-19 ha danneggiato alcune squadre, come la Lazio che concorreva per lo scudetto e si è trovata quarta in classifica, molte altre ne hanno tratto beneficio. Una serie di buoni risultati, più vittorie che pareggi, che continuano anche nelle competizioni europee.

Proprio quando sembrava che Pioli dovesse lasciare i rossoneri, è scattata la scintilla e si è creata l’alchimia vincente allenatore-squadra-società. Muovere un tassello, adesso, sarebbe veramente rischioso e poco furbo per la dirigenza che sembra molto soddisfatta dell’attuale situazione del Milan. Tuttavia, a gennaio ci sarà una nuova sessione di mercato e con essa, giocatori in scadenza che vogliono ritocchi sul contratto.

Calciomercato Milan, potrebbe andar via a gennaio: la richiesta alla società

Gianluigi – Gigi – Donnarumma a 21 anni è uno dei giocatori più pagati della Serie A. Attualmente percepisce uno stipendio che ammonta a 6 milioni l’anno, ma il contratto è in scadenza ed il suo agente, Mino Raiola, ha intenzione di avanzare un’ulteriore pretesa alla società. L’uomo tra i pali, nonostante la giovane età, è una colonna per questa squadra e riesce a tener ben salda la sua difesa. In attesa della partita di stasera, con quattro partite disputate, ha subito soltanto un gol in Serie A.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gigi Donnarumma avrebbe confessato agli amici di voler rimanere nella società rossonera, a patto di un accordo economico. La richiesta si aggira attorno a 7-8 milioni a stagione. Sebbene ci fosse un interesse da parte di PSG e Chelsea, attualmente per il giocatore – valutato più di 60 milioni, non è stata avanzata nessuna richiesta.