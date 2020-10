Continuano le proteste dei manifestanti dell’opposizione al premier Lukashenko in Bielorussia: sono 523 gli arresti e diversi i fermi

Sono ripartiti in Bielorussia gli scioperi indetti dall’opposizione a seguito delle mancate dimissioni del premier Aleksandr Lukashenko. Secondo i colleghi di Meduza, la polizia bielorussa avrebbe fermato una decina di operai dell’impianto Grodno-Azot a causa di ciò. Oltre questi, anche alcuni dipendenti dello stabilimento dei trattori, della fabbrica elettrotecnica e della fabbrica di rimorchiatori a ruote di Minsk stanno aderendo all’iniziativa.Fermati anche diversi manifestanti in strada.

L’opposizione, aveva lanciato un nuovo ultimatum a Lukashenko chiedendone nuovamente le dimissioni entro la mezzanotte tra ieri ed oggi. Secondo il governo di Minsk, le fabbriche starebbero funzionando regolarmente e senza blocchi alla produzione.

Bielorussia, nonostante gli arresti le proteste non si placano – VIDEO

Il ministero dell’Interno bielorusso ha riferito di 523 arresti tra i manifestanti, di questi sono 352 ad essere ancora rinchiusi in centri di detenzione in attesa che il tribunale giudichi le loro violazioni amministrative. In Bielorussia le proteste vanno avanti da quasi tre mesi contro i risultati delle presidenziali del 9 agosto, ritenuti falsati da forti brogli elettorali a favore dell’attuale presidente.

