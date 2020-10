Belen sopra una radio antica in bianco e nero, più bella che mai – FOTO

Belen sopra una radio antica in bianco e nero, più bella che mai come mostra la Foto appena pubblicata dalla bellissima argentina. La conduttrice di Buenos Aires conferma di essere tra le donne più belle e corteggiate in circolazione.

Belen Rodriguez infiamma il web. La bellissima conduttrice televisiva, che in questi giorni è impegnata con le registrazioni del famoso programma ‘Tú sí que vales’, conferma di essere bellissima e non perde occasione per mettere in mostra il suo fascino. La 36enne originaria di Buenos Aires vanta al momento addirittura 9,7 milioni di follower su Instagram, ma il suo successo sembra destinato ad aumentare ulteriormente. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, che paura: “Per fortuna era solo un incubo” – VIDEO

Belen infiamma il web: collant e tacchi altissimi

Proprio pochi minuti fa, la straordinaria Belen ha pubblicato uno scatto che evidenza ancora una volta la sua bellezza inconfondibile. Nella Foto in questione, si vede l’argentina indossare dei collant particolarmente intriganti e dei tacchi vertiginosi: non si sono fatti attendere i complimenti da parte dei suoi fan, che hanno immediatamente invaso la sua pagina con tantissimi like. Ecco la Foto pubblicata poco fa dalla splendida Belen Rodriguez sulla propria pagina Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Editorial for @voguethailand by 📷 @antonspin_ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Ott 2020 alle ore 12:18 PDT

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso solo col reggiseno, scatto in intimo – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisabetta Canalis, sotto il vestito niente: sai vede tutto – VIDEO