Apex Legends su Steam, c’è la data: tutte le novità del battle royale

Dal prossimo 4 novembre, il noto battle royale Apex Legends arriverà anche su Steam. Tutte le novità preparate dalla software house

Da ormai qualche anno, sono i battle royale i videogiochi che vanno per la maggiore. PUBG ha aperto le danze, ma è stato Fortnite il vero titolo rivoluzionario. Dalla sua esplosione, milioni di giocatori si sono avvicinati al genere, ma non solo. La creazione di Epic Games ha portato una marea di soldi al mondo videoludico in generale, con tornei ed eventi unici ed esclusivi.

Oltre a Fortnite, però, ci sono anche altri battle royale che – nel corso degli ultimi 2 anni – si sono ritagliati una fetta importante di pubblico. Il primo è certamente Warzone, la modalità che ha fatto tornare in auge una serie come Call of Duty che da tempo aveva perso il suo smalto. C’è poi anche Apex Legends, che si appresta ad arrivare anche su Steam.

Apex Legends arriva su Steam: tutte le novità

È una novità che sicuramente farà molto piacere a tutti coloro che giocano da PC. Il noto battle royale Apex Legends è pronto a sbarcare su Steam. Come annunciato da Respawn Entertainment, il titolo farà il suo debutto il prossimo 4 novembre, giorno in cui inizierà la tanto attesa Stagione 7. I salvataggi potranno essere condivisi con la versione di Origin, così che tutti i players potranno spostare i propri dati (con skin e oggetti vari) dalla console al computer.

Si parla anche di Nintendo Switch, con il titolo che sarebbe dovuto arrivare entro la fine di quest’anno. Alla fine, gli sviluppatori hanno spiegato come abbiano bisogno di più tempo per completare al meglio la conversione ed offrire ai giocatori un’esperienza degna del suo nome. Molto probabilmente, per la console portatile bisognerà aspettare fino alla fine del 2021.

