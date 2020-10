Amazon Black Friday, quando comincia: tutte le offerte

Appena terminati i Prime Day si riparte con l’Amazon Black Friday, migliaia di offerti per tutti gli amanti dell’e-commerce

Il Black Friday è un termine coniato negli Stati Unidi d’America per indicare il venerdì subito dopo il Thanksgiving Day (Giorno del ringraziamento)che si celebra il quarto giovedì di novembre. L’usanza è quella, da parte delle grosse catene, di mettere in vendita i prodotti a prezzi stracciatissimi. Esistono in rete, centinaia di migliaia di video che mostrano gli americani arrivare alla rissa per accaparrarsi tutti gli i migliori prodotti a prezzi molto bassi.

Il primo Black Friday è stato organizzato per la prima volta nel 1924 dalla catena di distribuzione Macy’s, in occasione dell’inizio del periodo natalizio. Da lì in poi, la cultura si è diffusa negli anni ed esportata anche in Italia, dove, ogni anno, grandi catene di e-commerce e non mettono a prezzi stracciati i propri prodotti.

Amazon Black Friday, quando comincia e le migliori offerte

A partire da oggi, lunedì 26 ottobre, fino al 19 novembre (a ridosso dell’inizio del Black Friday) Amazon ha ideato un escamotage per accaparrarsi tutti i clienti del ‘Venerdì nero’. Per tre settimane, il colosso americano, metterà in offerta vari prodotti presenti sulla piattaforma, di ogni categoria. Già a partire da oggi sono tantissime le offerte di elettronica, cucina, salute, fai da te e giocattoli. Un’ottima idea in vista del Natale se qualcuno vuole anticiparsi i regali.

Per restare sempre aggiornati sulle offerte, oltre ai canali Telegram, basterà tenere in quotidiano aggiornamento l’home page del sito. È consigliabile anche installare l’applicazione per tenere a portata di mano ogni offerta senza perderne alcuna.

