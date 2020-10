Il coronavirus continua a circolare e il numero di pazienti con sintomi riconducibili al covid aumentano. È emergenza negli ospedali italiani.

La seconda ondata della pandemia da coronavirus sta iniziando a delineare un quadro tragico negli ospedali italiani e non. Non solo le positività ad aumentare, ma anche il numero di persone che, a causa del coronavirus, hanno bisogno della terapia intensiva.

Nel Bel Paese i mesi estivi non sono serviti per prepararsi alla seconda minaccia, e adesso è caos e disagio. Si pensa a chiudere città, regioni o l’intera Nazione, ma il vero problema al momento riguarda la sanità.

Nel Lazio, a causa del sovraffollamento degli ospedali sono stati richiamati in servizio medici andati in pensione. Solo questo basta per far capire quanto sia grave la situazione in tutta la penisola.

SIMEU, Salvatore Manca: “Allarme nei Pronto soccorso. Siamo in difficoltà”

Il presidente della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu), Salvatore Manca, nel corso di un’intervista ai microfoni dell’AGI ha fatto il punto della situazione nei Pronto Soccorso di tutta Italia.

“I pronto soccorso di tutt’Italia sono stati presi d’assalto da tantissimi pazienti”. La situazione dunque sta degenerando e sta assumendo uno scenario che allarma l’intera sanità italiana.

La seconda ondata da coronavirus sta causando molta confusione e una maggiore impennata dei contagi “è legata all’iper afflusso dei pazienti con sintomi riconducibili al Covid”.

“I Pronto soccorso si sono trasformati in reparti di emergenza Covid”, sottolinea il presidente della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu), Salvatore Manca. “Bisogna riaprire i reparti Covid e far sì che i servizi territoriali funzionino”.

Salvatore Marra espone le sue preoccupazioni e si augura che presto negli ospedali possano essere incrementati i numeri di posti letto nelle terapie intensive e nei reparti covid.