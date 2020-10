Serie A, Juventus-Verona 1-1: highlights, voti e tabellino

Juventus-Verona 1-1: highlights, voti e tabellino del posticipo domenicale per la 5^ giornata di Serie A all’Allianz Stadium



All’Allianz Stadium Juventus-Verona finisce 1-1: Pirlo ripropone Dybala dal 1′ in campionato a far coppia con Morata e dà fiducia a Bernardeschi, non ripagata. Il risultato è una produttività offensiva discreta, con alcune ottime occasioni a comincizare dalla traversa centrata da Cuadrado. ma che poco equlibrio e il Verona spesso s’infila come coltello nel burro senza crederci.

Nella ripresa lo schiaffo decisovo arriva da un ex come Favilli che concretizza al meglio una verticalizzazione perfetta. Pirlo toglie l’evanescente Bernardeschi per rimettere Kulusevski e cambia tutto anche perché nel frattempo Favilli si fa male e il Verona rimane senza punte vere.

Il pareggio è un’invenzione dello svedese che per una volta parte da destra, si accentra e scarica il suo mancino nell’angolo.

Juventus-Verona 1-1: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 60′ Favilli (V), 77′ Kulusevski (J)



JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny 6; Demiral 5.5, Bonucci 6 (75′ Frabotta sv), Danilo 6,; Cuadrado 6.5, Arthur 6, Rabiot 6.5, Bernardeschi 5 (61′ Kulusevski 7); Ramsey 6 (89′ Vrioni sv); Dybala 6.5, Morata 6. All. Pirlo 6

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 7; Lovato 7, Ceccherini 6 (55′ Magnani 5.5), Empereur 6; Faraoni 6.5, Tameze 5.5 (51′ Ilic 6), Vieira 6, Lazovic 5.5; Colley 6, Zaccagni 6.5; Kalinic 5.5 (55′ Favilli 6.5; 62′ Barak 6). All. Juric 6.5

NOTE: ammoniti Vieira (V), Lazovic (V), Empereur (V), Kulusevski (J), Faraoni (V)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Juventus-Verona >>>