Roma, Forza Nuova protesta in piazza: scontri con la Polizia – VIDEO

Dopo Napoli anche Roma protesta contro il coprifuoco. In piazza i militanti di Forza Nuova aggrediscono la polizia: due feriti.

Le proteste di Napoli hanno fatto scattare la rabbia anche a Roma, con i militanti di Forza Nuova che sono scesi in piazza per una protesta contro al coprifuoco. Mentre nel capoluogo partenopeo, però, si era partiti con una protesta pacifica, a Roma i militanti avevano idee ben diverse, provocando un’ora di guerriglia urbana, che ha portato a due poliziotti feriti ed almeno dieci arresti.

A dare il via alla protesta violenta di Forza Nuova, ci hanno pensato i fuochi d’artificio esplosi alle 23:59. Così, coperti da passamontagna, si sono riversati per le strade militanti di Forza Nuova e gli ultras neofascisti che hanno chiamato la carica. I motivi della protesta erano due, la presunta “dittatura sanitaria” ed il tanto discusso “coprifuoco“.

Ma come detto, le idee fin da subito erano ben chiare, con i rivoltosi che sono partiti con il lancio di oggetti e petardi contro la polizia, che prima ha risposto con una carica e poi disperdendo i circa duecento manifestanti.

Roma, Forza Nuova protesta: la rivolta voluta da Roberto Fiore e Giuliano Castellino – VIDEO

A volere la rivolta violenta a Roma ci hanno pensato i due attivisti di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. I due, infatti, hanno chiamato a raccolta la Roma violenta e negazionista. Ma le intenzioni dei due attivisti di estrema destra sono ben presto svanite con la prova di forza della polizia, che è riuscita prima a spingere i dimostranti a piazzale Flaminio e poi a disperdere la folla.

Inoltre la protesta è terminata proprio come volevano i manifestanti, un pò di rumore, qualche cassonetto in fiamme e alcune auto danneggiate. Gli scontri sono proseguiti fino a via Carrara ed al ministero della Marina, dove però sono è stato rovesciato solamente qualche cassonetto. Inoltre la Polizia nel disperdere la folla ha arrestato almeno dieci rivoltosi intorno all’una di notte. Mentre invece due agenti della Polizia sono rimasti feriti.

Diversi gli scontri nella notte, con alcune colluttazioni anche a piazza Trilussa, con fumogeni e monopattini lanciati. Mentre da Trastevere, alcuni rivoltosi hanno raggiunto Testaccio. Dopo le colluttazioni sono stati fermati almeno 5 manifestanti.

