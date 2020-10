Montezemolo ha parlato di Italo e delle promesse fatte e non mantenute dal Governo per finanziare le aziende del settore dei trasporti.

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, manifestando il suo disappunto per la situazione in cui ci troviamo. Il Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia e un Paese che è in nettissima difficoltà, e che lo era già prima di tutto questo. Ancora prima che la pandemia di Wuhan facesse il proprio corso e si diffondesse in tutto il mondo, passando dai mercati della carne cinesi all’America, la situazione era già precaria. Ora la malattia ha aumentato e inasprito i conflitti e le difficoltà di un’Italia che fatica e non poco. Il noto imprenditore Montezemolo ha affermato che nel campo dei trasporti ad alta velocità come Italo le cose sono piuttosto critiche, ricordando l’impegno economico che qualche mese fa il Governo ha preso con lui e altri imprenditori del settore. Un impegno che, secondo quanto afferma, pare essere stato ampliamente disatteso.

Montezemolo: “Italo si fermerà presto, aspettiamo 1.2 mld dal Governo!”

Il famosissimo imprenditore, nonché noto dirigente di diverse aziende nel panorama italiano, ha parlato della difficilissima situazione in cui versa il settore dei trasporti. A causa del Covid-19 e dei lockdown, infatti, in tanti si muovono molto di meno, evitando il più possibile di usare i mezzi. Per questo il governo aveva promesso al settore ben 1.2 miliardi di finanziamenti, che però pare non essere mai arrivati nelle casse delle agenzie dei trasporti. “A maggio il decreto rilancio prevedeva un fondo di circa 1,2 miliardi a sostegno delle imprese di trasporti”, afferma Montezemolo. Tuttavia l’imprenditore ricorda anche che “siamo a novembre e non è arrivato nulla”.

