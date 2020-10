Formula 1, GP Portimao: Hamilton vince ancora ed entra nella storia

Si è concluso da poco il GP di Formula 1 in programma a Portimao, in Portogallo. Vince ancora Lewis Hamilton, che supera Michael Schumacher nella classifica all-time delle vittorie

A Portimao, in Portogallo, si è appena concluso un GP che sicuramente ha saputo regalare grande spettacolo. Lewis Hamilton entra ufficialmente nella storia come pilota ad aver ottenuto il maggior numero di vittorie in Formula 1. Il britannico si conferma numero uno nella classifica piloti del Mondiale, dimostrando ancora una volta di essere il migliore al momento.

Secondo posto per Valtteri Bottas, che ha tenuto testa al suo compagno in Mercedes per tutta la gara. Chiude il podio Max Verstappen, che ha combattuto per tutta la gara con Charles Leclerc. Il ferrarista ha corso un Gran Premio di tutto rispetto, riuscendo a concludere quarto nonostante le prestazioni non eccellenti della sua Ferrari. Grande gara di Gasly, che a 2 giri dalla fine è riuscito a sorpassare Perez e a conquistarsi il quinto posto.

Formula 1, Hamilton nella storia: 92 vittorie, superato Schumacher

Lewis Hamilton è ufficialmente il pilota ad aver ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia della Formula 1. Col primo posto ottenuto oggi a Portimao, il britannico sale a quota 92 e supera ufficialmente Michael Schumacher, agguantato proprio una settimana fa. Un altro grande traguardo per il campione della Mercedes, che sta letteralmente dominando un mondiale segnato dall’emergenza Coronavirus.

A poche gare dal termine della competizione, l’obiettivo di Hamilton è ora quello di mettere mano al settimo mondiale della sua carriera, agganciando sempre il tedesco Schumacher nella classifica all-time.

