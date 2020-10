F1 Gp di Portimao, streaming gratis: dove vedere la gara

Torna in pista la F1 con il dodicesimo appuntamento della stagione in scena a Portimao. Ecco dove vedere la gara in streaming gratis.

Dodicesimo appuntamento stagionale della F1 che scende in pista Portimao, circuito portoghese inedito per le vetture del circuito mondiale. Il calendario sconvolto dal Coronavirus ha così portato nuovi circuiti che stanno entusiasmando milioni di fans, e che tra qualche settimana offrirà uno ritorno più che gradito agli appassionati, ossia il circuito di Imola.

Tornando a Portimao, ancora una volta, è Lewis Hamilton ad ottenere la pole position. Il campione della Mercedes ha conquistato la prima posizione in griglia all’ultimo secondo, soffiandola al compagno di squadra Valtteri Bottas. Dietro alle “frecce d’argento”, come sempre, troviamo la Red Bull di Max Verstappen, affiancata dalla sorprendente Ferrari di Charles Leclerc.

Dalla quinta piazza partirà la Racing Point di Sergio “Checo” Perez, affiancata da Alex Albon al volante della seconda Red Bull. Dalla settima e dalla ottava posizione partiranno le McLaren di Carlos Sainz Jr. e Lando Norris. Completano la Top 10 l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e la Renault di Daniel Ricciardo. Male ancora Sebastian Vettel che partirà dalla quindicesima posizione. Andiamo adesso a vedere dove seguire il Gp di Portimao in diretta streaming gratis.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, PSG su Ronaldo: l’affare coinvolge Mbappé

F1 Gp di Portimao, streaming gratis: Sky o Dazn?

Alle 14:10 partirà il dodicesimo gran premio della stagione. Infatti andrà in scena la F1 con il Gp del Portogallo sul circuito di Portimao, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, assalto alla stella del PSG: può arrivare a zero

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !