DeepFake, su Telegram alcuni canali hanno iniziato a mettere a disposizione dei programmi per usi illegali. E ora lo Stato interviene.

DeepFake è un tipo di programma utilizzato per mettere il volto di alcune persone sul corpo di altre. Certe volte questo tipo di tecnologia è stato usato per fare delle immagini divertenti e dei meme. Altre volte, da esperti, per creare o ricreare spezzoni di film e di serie TV con alcuni attori al posto di altri, utilizzando delle espressioni perfettamente credibili e realistiche per rendere il tutto più omogeneo e veritiero. Alcuni malintenzionati, però, stanno usando questo tipo di tecnologia per le proprie perversione. In questo modo i volti di persone reali, amiche, familiari e spesso minorenni, finiscono per diventare protagoniste di foto di nudo integrale e video per adulti. Certamente un modo davvero pessimo, come spesso purtroppo accade, per usare una tecnologia che aveva uno scopo ludico e di intrattenimento.

DeepFake su Telegram per spogliare le donne, Italia apre un’indagine

Per combattere i vari canali di DeepFake che stanno proliferando su Telegram, lo Stato italiano ha iniziato un procedimento volto a scoprire maggiori informazioni. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, il Garante della privacy in Italia chiederà a Telegram delle informazioni molto particolari e dettagliate. In particolare ci si informerà sulle “norme sulla protezione dei dati nella messa a disposizione agli utenti del programma informatico”. Ma non solo, perché il vero obiettivo è anche scovare le immagini modificate e capire se sia necessario procedere con l’eliminazione nel caso continuino a girare. “Nonché di accertare l’eventuale conservazione delle immagini manipolate”, si legge sul comunicato ufficiale. Un passo verso la difesa della privacy online.

