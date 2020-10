Covid-19, Casalino in isolamento fiduciario: il compagno è positivo

Covid-19, Rocco Casalino è in isolamento fiduciario. Il suo compagno e convivente Josè Carlos è risultato positivo lo scorso lunedì

Rocco Casalino – portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte – si trova ora in isolamento fiduciario. Solamente lo scorso lunedì, infatti, il suo compagno e convivente Josè Carlos è risultato positivo al Covid-19. I primi due tamponi di Casalino sono risultati negativi, ma nei prossimi giorni sono previsti ulteriori test.

Preoccupa la situazione a Palazzo Chigi, dove il Covid pare essere riuscito ad entrare. L’ultimo contatto col premier Giuseppe Conte è avvenuto nella giornata di lunedì, mantenendo comunque le distanze di sicurezza. Il compagno Josè Carlos risulta al momento essere asintomatico, ed è in quarantena insieme al portavoce del presidente.

Covid-19, positivo il portavoce Giovanni Grasso: le ultime

L’emergenza Covid-19 preoccupa sempre di più. Poco fa, il premier Giuseppe Conte ha illustrato in diretta nazionale il nuovo Dpcm, che sarà valido a partire dalla mezzanotte di oggi. Intanto, pare che il virus sia entrato anche a Palazzo Chigi. Il compagno del portavoce Rocco Casalino è risultato positivo, e i due si trovano ora in isolamento fiduciario. Ma non è finita qui. Anche Giovanni Grasso – portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha il Covid. “Sono sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre, ieri ho fatto il tampone e stamattina ho avuto l’esito” ha spiegato Grasso: “Adesso sto abbastanza bene, non ho più la febbre e tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno. I valori sono tutti nella norma“.

Su eventuali contatti col presidente Mattarella, Giovanni Grasso ha tenuto a specificare cosa è successo. “Per fortuna, non ho avuto contatti diretti ne giovedì ne venerdì. Ora mi trovo in isolamento presso la mia abitazione” ha concluso il portavoce: “La mia famiglia è negativa, al Quirinale sono partite la varie procedure di sanificazione e controllo“.

