Casalino positivo al Covid-19: preoccupazione a Palazzo Chigi

Casalino è positivo al Covid-19: cattive notizie per il Premier Giuseppe Conte e per Palazzo Chigi. Ma il portavoce rassicura: “Ho lavorato martedì in sede ma mercoledì ero ancora negativo”.

Anche Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso consulente politico come riporta Adnkronos. “Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19”, è l’ammissione del 48enne nato in Germania.

L’uomo era in isolamento fiduciario dopo aver scoperto la positività del proprio compagno, una situazione che aveva portato non poca preoccupazione ai vertici politici. Anche perché nella stessa settimana è risultato infetto anche Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Sono sintomatico. Adesso sto abbastanza bene, non ho più la febbre e tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno. I valori sono tutti nella norma e fortunatamente non ho avuto contatti diretti ne giovedì ne venerdì col presidente mattarella”, ha riferito Grasso. Da questo punto di vista è tranquillo anche Casalino: “L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del Consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza. In ogni caso – aggiunge – mercoledì ero ancora negativo al tampone”.

