Usa, il NY Times attacca Trump: “Donazioni benefiche gonfiate”

Nuovo attacco in Usa del NY Times nei confronti di Donald Trump. Infatti secondo il quotidiano Trump avrebbe confiato le sue donazioni.

Negli Usa non si ferma la diatriba tra il New York Times e Donald Trump. Infatti il quotidiano della Grande Mela, nell’ultimo mese, ha lanciato diversi attacchi al tycoon, dal primo quello dell’essere evasore, fino ad arrivare ai conti in Cina del presidente. Accuse pesanti, che hanno contribuito alla discesa rapida del 45esimo presidente americano, che ad una settimana dalle elezioni, si trova in netto svantaggio rispetto a Biden.

Infatti anche dopo l’ultimo scontro televisivo, il popolo americano ha premiato il candidato democratico, risultato ancora una volta più professionale ed obiettivo. Dall’altra parte, però, anche Trump non sta aiutando la sua posizione, con continui attacchi che stanno stufando anche parte dei sostenitori repubblicani. Andiamo quindi a vedere le nuove accuse del NY Times nei confronti dell’attuale presidente degli Usa.

Usa, Ny Times ed il nuovo attacco a Trump: nel mirino le donaizoni benefiche

A finire nel mirino del New York Times, stavolta, sono proprio le donazioni benefiche. Infatti dal 2005, Trump avrebbe donato 130 milioni di dollari in attività filantrope. Però parte di questi soldi non sarebbero arrivati dalle tasche di Trump, ma solamente da accordi per non sviluppare terreni, in diversi casi dopo che aveva accantonato piani di sviluppo.

Infatti il tycoon avrebbe sfruttato un provvedimento chiamato “conservation easements“, che permette ai proprietari terrieri di difendere un proprio campo in cambio di una deduzione fiscale pari al loro valore. Così il presidente avrebbe gonfiato il valore delle sue donazioni, con 119,3 milioni che non sarebbero arrivati dalle proprie tasche.

Alla sua prima candidatura, Trump dichiarò di aver donato oltre 102 milioni in beneficenza. Di questi soldi, però, 753.238 dollari erano in cash mentre altri 26,8 milioni arrivavano proprio dai “conservation easement”. Così il Times lancia ulteriori ombre sul passato di The Donald, che adesso vede allontanarsi sempre di più la permanenza alla Casa Bianca.

L.P.

