Stanotte scatta l’ora solare e le lancette si sposteranno: cosa cambierà

Questa notte, tra il 24 ed il 25 ottobre scatterà l’ora solare e le lancette degli orologi andranno messe 60 minuti indietro

Questa notte, tra sabato 24 e domenica 25, alle 03:00 del mattino, le lancette andranno spostate di 60 minuti indietro. Non c’è da stupirsi, infatti, se all’improvviso i vostri smartphone torneranno di un’ora indietro: è appena scattata l’ora solare. L’ultima volta che abbiamo mosso le lancette dei nostri orologi risale al 29 marzo, in piena pandemia e lockdown, quando è entrata l’ora legale.

Non tutti sanno che questa potrebbe essere l’ultima volta dell’ora solare: tra luglio ed agosto del 2018 ci fu la proposta d’abolizione di quest’ultima da parte dell’UE. Al capo della proposta i Paesi del Nord Europa, Polonia e Finlandia in primis, che ha riscosso il 76% dei voti a favore. Dunque, al 28 marzo 2021 – quando si tornerà all’ora legale – potremmo dire di aver vissuto l’ultima ora solare d’Europa.

Stanotte scatta l’ora solare: cosa cambia?

Appurato che stanotte le lancette torneranno indietro di 60 minuti e l’ora solare entrerà in vigore, cosa cambia in effetti? Il cambio d’ora, seppur minimo, comporta una nuova abitudine del fisico. Gli esperti, negli anni, continuano a sostenere che lo scombussolamento porta problemi al nostro bioritmo che dovrà iniziare a familiarizzare con altre abitudini: sveglia, pranzo, cena e così via.

Si tratta di un minimo jet leg – per nulla paragonabile a quello dei viaggi oltreoceano – che però comporta senza dubbio delle conseguenze. È noto che la stanchezza, lo scombussolamento, tendono anche a portare problemi di tipo psicologico nell’uomo: tristezza, depressione e malinconia sono molto più frequenti nel periodo dell’ora solare. Non tutto però è negativo: con le lancette indietro, dimostrano alcuni studi, la popolazione è più concentrata sul lavoro o sullo studio.