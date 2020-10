Snoop Dogg è senza dubbio tra le personalità più strane del mondo della musica, e oggi ha mostrato il suo frigo: una Xbox Series X.

Per vendere di più sia Sony che Microsoft stanno utilizzando degli influencer, delle personalità di spicco con milioni di followers. Una lotta che continua, colpo dopo colpo, star dopo star, per convincere quante più persone possibili all’acquisto della propria console next gen. Poche ore fa il famosissimo rapper Snoop Dogg ha mostrato un video sul suo profilo Instagram ufficiale in cui ha mostrato a tutti il suo nuovo frigo. Ma non si trattava affatto di un elettrodomestico normale, come i tanti che abbiamo in casa noi persone comuni. L’artista afroamericano ha infatti mostrato un frigorifero a forma di Xbox Series X. Una chicca che senza dubbio farà impazzire tutti i fan di Microsoft e della loro console.

LEGGI ANCHE —> Call of Duty Cold War, arriva Zombies Onslaught: i dettagli della modalità

Snoop Dogg ha una Xbox Series X come frigo – VIDEO

Il video è stato pubblicato sull’account ufficiale del famosissimo rapper e produttore musicale, che ha commentato ovviamente ogni particolare del dispositivo. Si vede come il frigo funzioni perfettamente e al suo interno abbia anche diverse cose. Una torta, a sua volta a forma di Xbox, bottiglie e altri oggetti, completamenti ricoperti di brina. Il tutto funziona a meraviglia, e si può quasi sentire il freddo uscire dallo schermo e toccarci le dita e la faccia. Il video è stato poche ore dopo rimosso, forse perché quello di Snoop Dogg è stata un’anteprima non concordata con Microsoft, che voleva far vedere l’oggetto solo in un video ufficiale programmato. Ora, però, l’hype per questo potenziale nuova pubblicità cresce, con tante persone che vogliono vedere di più del frigo di Microsoft.

LEGGI ANCHE —> Iphone 12 Pro: prezzo e tempi di consegna dal sito ufficiale