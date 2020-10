Scontri a Napoli, Lucarelli contro De Magistris: “Che deriva”

Durante gli scontri a Napoli tra manifestanti e forze dell’ordine, Selvaggia Lucarelli si è schierata contro il sindaco De Magistris.

Serata movimentata quella di ieri a Napoli. Infatti alle 23 doveva scattare il coprifuoco ed invece è arrivata una vera e propria rivolta da parte del popolo napoletano. Quella che doveva essere una protesta pacifica, ben presto si è trasformata in rivolta, anche a causa dell’infiltrazione di alcuni gruppi ultras e forze estremiste. Una serata di violenza e terrore, che è balzata sulle prime pagine della cronaca nazionale.

Mentre tutto ciò andava in scena nella zona Centro del capoluogo partenopeo, il sindaco Luigi De Magistris era in televisione su Rai 3 a criticare le scelte del governatore Vincenzo De Luca. La scelta del primo cittadino napoletano, proprio non è andata giù a Selvaggia Lucarelli che, attivissima come sempre sui social, ha criticato apertamente la comparsata in diretta dalla giornalista Lucia Annunziata. Andiamo quindi a vedere i tweet della nota giornalista ed opinionista italiana.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coprifuoco Napoli, migliaia in piazza contro De Luca – VIDEO

Selvaggia Lucarelli contro De Magistris: “Il sindaco in tv ed il popolo in piazza, che deriva”

Per esempio potevi stare in prefettura. In ufficio. A casa. Non a vedere il film sulla tua città in tv. pic.twitter.com/vOheOA99c9 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020

Sui social, guardando la trasmissione “Titolo Quinto” di Lucia Annunziata, la Lucarelli ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti del sindaco di Napoli. Infatti la giornalista è partita subito all’attacco, affermando: “Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti schierati in mezzo al caos, non va a calmare gli animi, ma è in diretta su Rai 3“.

L’opinionista ha poi continuato con un secondo tweet in cui riporta un siparietto tra la Annunziata e De Magistris: “La Annunziata: ma non sarebbe meglio se lei andasse lì? Lui: ‘Ma ora cosa devo fare? Vedo da qui… Poi dovremo capire.. ora sto qui in studio’. Che deriva“.

Un attacco duro quello di Selvaggia Lucarelli contro la comparsata di De Magistris in diretta telvisiva, dopo una serata delicata come quella che ha trascorso Napoli ieri. Una serata di scontri, violenze che hanno oscurato la rivolta pacifica dei ristoratori. La paura più grande è che questo sia solo l’inizio di un’escalation di violenze, con i cittadini che temono un nuovo lockdown e le conseguenti interruzioni delle attività lavorative.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, l’allarme di Crisanti: “Ora non resta che chiudersi in casa”

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !