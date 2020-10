Nuovo Dpcm, novità in arrivo per bar, ristoranti e palestre: cosa cambierà

Nuovo Dpcm in arrivo. Secondo quanto riporta l’Ansa, tra le ipotesi sul tavolo del governo ci sarebbe la chiusura anticipata di bar e ristoranti

Solamente qualche giorno fa, il governo ha emanato un nuovo Dpcm con alcune nuove strette per rallentare la curva dei contagi da Coronavirus, tornati ad essere seriamente preoccupanti. Qualche giorno dopo, alcune regioni hanno imposto il coprifuoco serale, per contenere la movida e gli spostamenti non necessari.

Presto dovrebbero però esserci ulteriori novità. Stando a quanto riportato dall’Ansa, c’è stata poco fa una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza per varare un nuovo Dpcm. Tante le ipotesi sul tavolo, tra cui nuova chiusura anticipata per bar e ristoranti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe cambiare a partire dai prossimi giorni.

Nuovo Dpcm, bar e ristoranti chiudono alle 18: tutte le novità

Il nuovo Dpcm dovrebbe imporre la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 18 dal lunedì al sabato, mentre la domenica saracinesche completamente abbassate. I negozi e le altre attività commerciali, invece, potranno rimanere aperti fino al normale orario di chiusura. Questa è una delle tante ipotesi emerse in queste ore che – stando a quanto riferisce l’Ansa – potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda palestre, cinema e teatri, invece, la decisione sarà più drastica: chiusura immediata, senza alcuna possibilità di apertura a determinate fasce orarie.

Passando alla normale circolazione, invece, non dovrebbe essere imposto alcun limite. Nonostante la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, i cittadini potranno spostarsi in base alle normative imposte dai governi locali. È però fortemente consigliato non spostarsi dal proprio comune di residenza, se non per motivazioni di primaria importanza. Decisivo sarà ora il confronto che dovrà avvenire tra il Comitato tecnico scientifico e le regioni sulla nuova stretta.

