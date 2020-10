Napoli, Zielinski ed Elmas negativi al tampone

22 giorni dopo tornano a respirare: i due centrocampisti del Napoli, Zielinski ed Elmas hanno effettuato il tampone dall’esito negativo

22 lunghissimi giorni per Eljif Elmas e Piotr Zielinski. I due centrocampisti del Napoli hanno passato un lungo periodo a far tamponi che uscivano sempre positivi. Soltanto tre settimane dopo la prima positività hanno ricevuto una buona notizia: primo tampone negativo per entrambi.

LEGGI ANCHE > > > Alex Zanardi, registrati importanti progressi: le sue condizioni

Un caso particolare quello del centrocampista macedone e quello polacco che, pur non mostrando sintomi, o sintomi lievi, hanno passato qualche giorno in più del previsto con il virus contratto, con ogni probabilità, nella partita contro il Genoa del 27 settembre in cui hanno contribuito entrambi, con due gol, al 6-0.

Zielinski ed Elmas finalmente negativi, ma quanto caos creato

😍 | Elmas e Zielinski negativi al Covid-19! 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ShquuUxuKa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 24, 2020

Con un Tweet, che sembra essere più un sospiro di sollievo, la società riporta la buona notizia: tampone negativo per entrambi. Tuttavia, la situazione è stata ripresa anche da media esteri per l’unicità. Non è il lungo tempo di malattia che li ha fatti finire sui giornali, ma quanto accaduto per via della loro positività. L’ASL Napoli 1 ha impedito all’intera società di partire per la trasferta contro la Juventus, a Torino, prevista per il 4 ottobre, due giorni dopo la positività dei centrocampisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Inter, Hakimi negativo al secondo tampone: può giocare a Genova

Al di là della delusione dei tifosi per non poter assistere ad un match di cartello e particolarmente sentito da entrambe le tifoserie, quanto è successo ha dell’assurdo. La Lega Serie A ha stabilito la vittoria a tavolino per la squadra di casa in quanto gli azzurri non si sono presentati in campo, nonostante fossero impossibilitati a partire dalle autorità locali. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso sulla vicenda, ma il Giudice Sportivo è stato irremovibile a tal punto da attribuire anche un punto di penalità alla squadra partenopea.