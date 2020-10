Meteo, ancora maltempo nel weekend: arriva il ciclone polare

Continuano a peggiorare le condizioni meteo sulla penisola, con il maltempo che si intensifica. In arrivo anche il ciclone polare.

La nuova fase di perturbazioni ha iniziato a colpire la penisola già durante la giornata di ieri. Infatti le piogge sono tornate a bagnare gran parte delle regioni del Nord e del Centro Italia, ma non solo. Nelle prossime ore, il meteo potrebbe subire un nuovo peggioramento, con le piogge ed il maltempo che ben presto raggiungeranno anche le regioni del Sud Italia.

Le temperature sono destinate ad abbassarsi a causa proprio del rinnovato maltempo. Inoltre, terminato il weekend, sulla penisola è in arrivo anche il ciclone polare, in discesa dal Nord Europa e pronto a condizionare il meteo della prossima settimana. Infatti, cresce il rischio di nubifragi e di neve. Sono previste precipitazioni a grande carico su tutto il Nord ed il Centro, con anche le prime nevicate a bassa quota. Andiamo adesso a vedere cosa succederà durante la giornata odierna.

Meteo, ancora maltempo: piogge e precipitazioni su tutta la penisola

Nonostante una lieve resistenza dell’anticiclone, specialmente sulle regioni del Sud Italia, il maltempo tornerà ad insidiare la penisola con piogge ed in certi casi addirittura neve. Inoltre rispetto alla giornata di ieri, le precipitazioni si estenderanno per tutta la penisola, con tempo instabile sabato su Nordest e buona parte del Centro Sud. Ma le sorprese non terminano qua, visto che dalla Francia scenderà un nuovo ciclone polare. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora instabilità tra Triveneto ed Emilia Romagna, con le piogge che si fanno sentire durante tutto l’arco della giornata. Invece con l’evolversi di questo sabato, andranno a migliorare le condizioni delle regioni di Nord Ovest. Le temperature restano stabili, con massime che andranno dai 17 ai 20 gradi.

Giornata caratterizzata dalle piogge anche per le regioni del Centro Italia. Infatti anche qui le piogge torneranno a bagnare la penisola, sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Lievi nevicate, invece, sulla dorsale appenninica, con il maltempo che si arresterà in giornata. Le temperature sono in netto calo, con massime che andranno dai 16 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, già dal mattino aumenteranno le nubi in cielo, con il maltempo che ben presto prenderà d’assalto anche le regioni meridionali. Infatti a partire dal pomeriggio, le piogge raggiungeranno le regioni tirreniche, Lucania e Puglia settentrionale. Le temperature, inoltre, risulteranno in calo, con massime che oscilleranno dai 18 ai 22 gradi.

