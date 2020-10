Covid, sempre più grave la situazione in Belgio: 15mila positivi in 24h e una media di 400 ricoveri ospedalieri al giorno

L’ondata di coronavirus in tutta Europa sta assumendo contorni preoccupanti, a tratti critici. In molti Paesi i numeri hanno già superato quelli dello scorso marzo, picco della pandemia. Se in Italia dobbiamo fare i conti con 19mila positività nelle ultime 24 ore, la Francia si trova a fronteggiarne praticamente il doppio. Una situazione condivisa anche dal Regno Unito e dalla Spagna, con pericolosi aumenti anche in Germania. Difficile quindi trovare eccezioni a questo scenario. Anche Stati meno colpiti lo scorso inverno, come la Svizzera o la Scandinavia, sono ora alle prese con una vera emergenza. Tra questi preoccupa il Belgio, arrivato a 15.432 infezioni in un solo giorno durante questa settimana. Un record di gran lunga superiore rispetto al precedente riferimento, 12.969, riscontrato domenica. I dati, condivisi quest’oggi dall’Istituto di sanità pubblica Sciensano, fotografano un trend preoccupante. La media giornaliera della scorsa settimana (14-20 ottobre) era di 11.201 positivi al dì, con 399 ricoveri in ospedale di media (+93%) rispetto a prima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, stretta in Belgio: chiudono bar e ristoranti

Covid, sempre più grave la situazione in Belgio: 15mila positivi al giorno e 400 ricoveri in ospedale