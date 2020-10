Covid, l’allarme di Crisanti: “Ora non resta che chiudersi in casa”

Peggiora la situazione Covid in Italia, con Crisanti che invita tutti a restare a casa. Andiamo ad ascoltare le parole dell’epidemiologo.

Non si arresta la curva dei contagi da Coronavirus in Italia, con oltre 19mila contagi solamente nella giornata di ieri. Infatti il Covid è tornato a colpire con una seconda ondata più potente della prima, con Andrea Crisanti che lancia l’allerta ed invita tutti a rimanere nelle proprie abitazioni.

Consigli difficili da ascoltare, specie per chi non vede più un futuro davanti a sè. Eppure le parole del professore sono giustificate dagli allarmanti dati dei bollettini giornalieri della Protezione Civile. Andrea Crisanti è risultato molto critico, affermando che tutto lo sforzo fatto dal popolo durante i mesi caldi della pandemia, è stato gettato alle ortiche.

Diverse regioni, ad oggi, hanno adottato il coprifuoco. Mentre altrem come Campania e Sardegna hanno avanzato al Governo Conte la proposta di lockdown. Andiamo quindi a vedere le parole di Crisanti, che ha fatto il punto sulla situazione pandemica in Italia.

Covid, Crisanti critico: “Non è stato fatto nulla”

Il professore Andrea Crisanti ha cercato di ricapitolare quanto successo in Italia, specialmente durante la gestione della pandemia. Infatti per l’epidemiologo, in questi mesi non è stato creato un sistema di sorveglianza attiva. Inoltre, sempre Crisanti, afferma che l’unica cosa fatta è stato sperare che tutto ciò finisse il prima possibile.

Per il direttore di Medicina molecolare dell’università di Padova, adesso, è superfluo andare a cercare di chi è la responsabilità. A questo punto, Crisanti afferma che è necessario mettere in campo misure restrittive, aspettare che i contagi diminuiscano e nello stesso tempo promuovere un investimento serio sulle misure di sorveglianza attiva per il futuro.

Parole dure quelle del virologo, che afferma che non c’è altra soluzione che rimanere chiusi in casa ed aspettare che la curva cali nuovamente. Infine Crisanti non biasima coloro che hanno protestato a Napoli, ricordando che tra di loro sicuramente c’è chi in estate è andato in discoteca ed in vacanza, contribuendo così all’espansione della pandemia.

L.P.

