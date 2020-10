Covid-19, focolaio in struttura per anziani di Latina

71 casi positivi al Covid-19 in una struttura per anziani di Itri. L’ASL di Latina lancia l’allarme di un nuovo focolaio pericoloso

Un nuovo dato allarmante proviene da Itri, un comune italiano di 10.705 abitanti della provincia di Latina nel Lazio. È proprio l’ASL della provincia che annuncia i 71 casi positivi all’interno di una struttura per anziani. L’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio prontamente intervenuta sulla situazione afferma che c’è in corso un’indagine epidemiologica. Intanto, come da protocollo, tamponi a tappeto per tutti e struttura in isolamento: nessuno può entrare o uscire dalla suddetta.

LEGGI ANCHE > > > Mara Maionchi positiva al Coronavirus, focolaio nel talent

Proprio all’interno di quest’ultima, soltanto 24 ore fa, è morta una simpatica donna di 103 anni che viveva da tempo all’interno di questa casa di riposo. È stato il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio a disporre la chiusura della struttura per evitare che il contagio dilagasse per tutto il comune dopo il focolaio di Covid-19 a Latina.

Covid-19, focolaio a Latina: la pericolosità delle strutture per anziani

Dall’inizio della pandemia la preoccupazione e la paura più forte sono state le strutture per anziani. Essendo notevolmente più deboli fisicamente, sono la percentuale più colpita dal Covid-19. Far entrare in circolo il virus, all’interno di un’RSA, è una vera e propria bomba che esplode da un momento all’altro. Difatti, sono tantissimi i casi sviluppati da 7 mesi a questa parte: Milano, Roma, Firenze, Napoli ed adesso questo di Latina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Covid-19, focolaio nell’ospedale Galeazzi: 21 positivi nel personale

Frutto di troppa superficialità, da parte di visitatori e/o del personale addetto, purtroppo il dato delle morti nelle strutture per anziani è veramente drammatico. Qualche mese fa, un’indagine realizzata dall’Istituto superiore di sanità ha dimostrato che le case di riposo non hanno la preparazione giusta per fronteggiare una situazione del genere. Neppure loro, dunque, escluse dallo stato di caos ed emergenza in cui versa il mondo intero da mesi.