Covid-19, bollettino 24 ottobre: 19.644 contagi e 151 morti

Covid-19, l’ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile. I contagi in Italia continuano a salire. Oltre 19.500 i contagi, morti in aumento

In Italia i contagi da coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Nonostante le restrizioni del DPCM del 18 ottobre, emanato dal Premier Giuseppe Conte in seguito all’aumento a dismisura di casi dal 4 ottobre ad oggi, la curva epidemica continua a crescere. I casi sono aumentati a dismisura e oggi le positività al coronavirus sono superiori ai 19mila casi. Numeri che continuano a creare panico nel Bel Paese.

Il bollettino odierno della Protezione Civile, per quanto riguarda le ultime 24 ore, ci informa che sono 19.644 i contagi (su 177.669 tamponi), 151 persone morte e 2309 guariti. Inoltre ci sono 79 persone in più in terapia intensiva e 738 ricoveri.

Preoccupano comunque ancora i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Aumentano i contagi in Lombardia, Veneto e Campania

In Italia la curva dei contagi continua a salire. Le regioni che nelle ultime 24 ore hanno registrato il maggior numero di positività sono in ordine: la Lombardia che sfonda la soglia dei 4.500 casi ed arriva a ben 4.956 contagi in un giorno; il Veneto 1.729 casi; la Campania conta 1.718 casi. Con pochi contagi di distacco ci sono il Lazio (1.687 casi), il Piemonte (1.548 casi) e la Toscana (1.526 casi). Rilevanti anche i 1.180 contagi in Emilia Romagna e 1.035 in Liguria. Tutte le altre regioni scendono sotto le 4 cifre.

Inoltre, la Regione Basilicata comunica il seguente ricalcolo: è stato eliminato 1 caso erroneamente comunicato in data 23 ottobre e la Regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi (da Ausl Bologna) in quanto giudicati non casi COVID-19.

