Covid-19 Belgio, nuove restrizioni: anticipato il coprifuoco e arrivano anche altre regole a partire da lunedì 26 ottobre.

L’emergenza Covid-19 continua a imperversare in Italia e nel resto del mondo e negli ultimi giorni c’è da registrare una nuova impennata di contagi. Diversi paesi, proprio per questo motivo, hanno deciso di adottare nuove restrizioni e tra i paesi maggiormente a rischio c’è sicuramente il Belgio, dove il Governo ha optato per un nuova stretta.

In primis, è stato anticipato il coprifuoco alle 22:00 fino alle 6 del mattino, mentre è di nuovo obbligatorio indossare una mascherina, in qualsiasi posto. La nuova stretta, che sarà effettiva a tutti gli effetti da lunedì 26 ottobre a giovedì 19 novembre, prevede inoltre la chiusura di sale di spettacolo, cinema, teatri e palazzetti dello sport.

