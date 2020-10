Coronavirus, in Iran situazione al collasso: 192 città in stato di emergenza

Sono circa 192 le città in Iran che sono state messe in stato di emergenza a causa del coronavirus, altre 79 sono in stato di allarme

La situazione legata all’epidemia da coronavirus in Iran è praticamente al collasso. Secondo quanto riferito dall’Ansa, sono almeno 192 le città che sono poste in stato di emergenza. Altre 79, invece, sono in stato d’allarme.

Il Ministero della Sanità ha annunciato i dati inerenti ai contagi delle ultime 24 ore. Sono 5814 i nuovi positivi, il quali portano il numero complessivo di casi a 562.705. Sono, purtroppo, morte 335 persone.

La guida suprema Ali Khamenei ha spiegato, in un incontro con il presidente Hassan Rohani e i membri dell’Unità di crisi anti-Covid, che le misure di contenimento del contagio dovranno essere “dure, obbligatorie e considerate ordini governativi”. Poi ha spiegato come sia “necessario creare una base operativa con l’aiuto delle forze dell’ordine per controllare che siano osservati i protocolli e le regole sugli spostamenti in città e da una città all’altra”.

Coronavirus, la situazione nel resto del mondo

Ad oggi i casi totali nel mondo salgono a 42.288.341, mentre le morti complessive sono 1.145.593.

I casi paese per paese:

8.494.419 US

7.814.682 India

5.353.656 Brazil

1.487.260 Russia

1.084.659 France

1.069.368 Argentina

1.046.132 Spain

998.942 Colombia

880.775 Mexico

879.876 Peru

834.029 United Kingdom

712.412 South Africa

562.705 Iran

498.906 Chile

484.869 Italy

445.949 Iraq

426.110 Germany

397.507 Bangladesh

385.980 Indonesia

367.819 Philippines

357.693 Turkey

347.317 Ukraine

344.157 Saudi Arabia

327.063 Pakistan

308.840 Israel

287.700 Belgium

278.546 Netherlands

241.946 Poland

238.323 Czechia

214.519 Canada

205.793 Romania

190.416 Morocco

158.270 Ecuador

155.233 Nepal

140.612 Bolivia

130.711 Qatar

127.866 Panama

123.764 United Arab Emirates

122.873 Dominican Republic

120.927 Kuwait

112.440 Portugal

111.837 Oman

110.594 Sweden

110.250 Kazakhstan

106.230 Egypt

103.902 Guatemala

103.653 Switzerland

101.826 Costa Rica

96.594 Japan

92.229 Ethiopia

91.978 Belarus

91.882 Honduras

91.113 China

88.718 Venezuela

79.574 Bahrain

78.029 Austria

75.523 Armenia

70.256 Moldova

68.479 Lebanon

64.811 Uzbekistan

61.882 Nigeria

58.259 Paraguay

57.965 Singapore

56.098 Hungary

55.630 Algeria

55.261 Ireland

54.588 Kyrgyzstan

54.374 Libya

49.579 West Bank and Gaza

48.930 Jordan

48.799 Tunisia

48.221 Azerbaijan

47.843 Kenya

47.601 Ghana

42.365 Burma

40.801 Slovakia

40.768 Afghanistan

39.129 Denmark

38.493 Bosnia and Herzegovina

38.115 Serbia

36.519 Bulgaria

33.959 Croatia

32.585 El Salvador

29.057 Greece

27.499 Australia

26.503 Georgia

25.991 North Macedonia

25.775 Korea, South

25.742 Malaysia

21.570 Cameroon

21.274 Slovenia

20.405 Cote d’Ivoire

18.556 Albania

17.532 Norway

17.263 Kosovo

16.810 Madagascar

16.436 Montenegro

16.095 Zambia

15.543 Senegal

14.474 Finland

13.724 Sudan

12.851 Luxembourg

12.501 Namibia

11.748 Mozambique

11.635 Guinea

11.391 Maldives

11.163 Uganda

11.122 Congo (Kinshasa)

10.695 Tajikistan

9.578 Lithuania

9.015 Haiti

8.919 Gabon

8.829 Angola

8.638 Jamaica

8.257 Zimbabwe

8.198 Cabo Verde

7.662 Mauritania

7.153 Sri Lanka

6.479 Cuba

6.268 Bahamas

5.923 Botswana

5.885 Malawi

5.831 Eswatini

5.528 Djibouti

5.487 Trinidad and Tobago

5.434 Nicaragua

5.373 Malta

5.319 Syria

5.156 Congo (Brazzaville)

5.155 Suriname

5.079 Equatorial Guinea

5.052 Rwanda

4.862 Central African Republic

4.467 Latvia

4.394 Iceland

4.351 Estonia

4.038 Andorra

3.960 Guyana

3.897 Somalia

3.731 Thailand

3.659 Gambia

3.444 Mali

3.314 Cyprus

3.050 Belize

2.876 South Sudan

2.759 Uruguay

2.557 Benin

2.433 Burkina Faso

2.403 Guinea-Bissau

2.343 Sierra Leone

2.162 Togo

2.060 Yemen

1.934 Lesotho

1.934 New Zealand

1.423 Chad

1.393 Liberia

1.215 Niger

1.160 Vietnam

938 Sao Tome and Principe

819 San Marino

712 Diamond Princess

583 Papua New Guinea

553 Burundi

548 Taiwan*

517 Comoros

509 Tanzania

461 Eritrea

435 Mauritius

337 Mongolia

336 Bhutan

324 Liechtenstein

295 Monaco

287 Cambodia

226 Barbados

153 Seychelles

148 Brunei

122 Antigua and Barbuda

73 Saint Vincent and the Grenadines

48 Saint Lucia

37 Dominica

33 Fiji

29 Timor-Leste

27 Grenada

27 Holy See

24 Laos

19 Saint Kitts and Nevis

10 Western Sahara

9 MS Zaandam

4 Solomon Islands.

