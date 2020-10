Coprifuoco Napoli, scontri violenti in piazza: arrestate due persone già note alle forze dell’ordine. Arriva la condanna anche del vice ministro dell’Interno Mauri

La decisione del governatore De Luca di ricorrere al lockdown in Campania ha scatenato la rabbia nella popolazione. Ieri sera a Napoli sono andate in scena delle violente proteste in piazza contro la decisione di chiudere tutte le attività e tornare allo scenario dello scorso marzo. De Luca è convinto che non ci sia altra via se non quella di affrontare l’emergenza in modo duro, come avvenuto lo scorso inverno, anche a costo di compromettere l’economia locale. Alcuni cittadini sembrano di diverso avviso e dopo mesi di restrizioni la protesta è sfociata in una vera e propria guerriglia urbana.

Le forze dell’ordine hanno dovuto contrastare le persone nel centro storico di Napoli, così come a Salerno. La Digos ha individuato e arrestato nelle ultime ore due dei responsabili degli atti di devastazione. Si tratta di due uomini già noti alla polizia per reati di spaccio di stupefacenti, residenti nel quartiere di Vasto. Proseguono le indagini per far luce sulla vicenda e per definirne meglio i contorni ancora poco chiari.

Coprifuoco Napoli, scontri violenti in piazza: la condanna del vice ministro Mauri

A condannare l’accaduto di ieri sera c’ha pensato anche il vice ministro dell’interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo Mauri. Fatti che sono stati definiti come “gravissimi e di stampo criminale. Verranno per tanto trattati come tali“.

Poi aggiunge: “Mi sembra piuttosto ovvio che ci siamo trovati di fronte ad una protesta tutt’altro che spontanea e pacifica. E’ stata organizzata in maggioranza da frange di tifosi violenti e già noti alle forze dell’ordine. Dobbiamo segnalare anche pesanti infiltrazioni da ambienti criminali e estremisti politici“.

Mauri annuncia la mano dura nei confronti dei vandali: “Trattandosi di azioni criminali verranno trattate come tali. La risposta dello Stato sarà adeguata e proporzionata a quanto avvenuto. Individueremo tutti i responsabili nel giro di poco tempo“.

