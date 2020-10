Call of Duty Cold War, arriva Zombies Onslaught: i dettagli della modalità

“Zombies Onslaught” è una delle nuove modalità in co-op disponibile all’uscita di Call of Duty Black Ops Cold War. I dettagli

Cresce l’attesa per l’uscita del nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War. Dal prossimo 13 novembre 2021, finalmente gli appassionati della saga potranno avere tra le mani il nuovo sparatutto, ricco di nuove mappe e modalità aggiornate, oltre alle solite armi che hanno reso il titolo così famoso e apprezzato.

Tra le novità più attese di tute, c’è la nuova modalità co-op Zombies Onslaught. Il capo sceneggiatore di Activision Editorial James Mattone ha rivelato in anteprima alcune delle principali novità della nuova “assalto zombi”. Disponibile inizialmente su PS4, arriverà anche su PS5 in esclusiva al momento della sua uscita. “Sarà caotica e assolutamente unica, tenetevi pronto e trovare un amico con cui giocare” le sue parole riportate dal blog ufficiale di PlayStation.

Call of Duty Cold War, modalità Zombies Onslaught: tutte le novità

Tra le tante novità di Call of Duty: Black Ops Cold War, c’è la nuova modalità Zombies Onslaught. Dedicata agli zombie, permette a due giocatori di giocare insieme per superare più orde possibili. “La tua squadra d’assalto incontrerà un globo misterioso co livelli pericolosamente alti di energia innaturale” ha spiegato Mattone: “Voi dovrebbe indagare sulle anomalie, mentre una barriera vi intrappolerà in una zona specifica con zombie pronti a sbrindellavi“.

I due players avranno il ruolo di combattere, con i propri equipaggiamenti personalizzati, le orde di zombi per sopravvivere e cercare di indagare sulle anomalie della mappa. “Uccidendo un numero sufficiente di zombie, il globo si sposterà. In questo frangente, l’Eterno Oscuro non potrà danneggiarvi dall’esterno della zona in cui vi trovate” ha continuato l’esperto di Activision: “In questo modo, sarà più semplice rimanere in vita mentre si combattono i nemici non morti“.

