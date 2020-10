Calciomercato Milan, assalto alla stella del PSG: può arrivare a zero

Calciomercato Milan, a gennaio i rossoneri sarebbero pronti a tentare l’assalto per la stella del PSG a zero: i dettagli della trattativa

Il Milan non si ferma più. La squadra allenata da Stefano Pioli non perde da 21 partite, è in testa alla Serie A e ha vinto anche la prima di Europa League contro il Celtic in trasferta. La squadra gioca bene, vince e convince. Il 4-2-3-1 esalta finalmente le caratteristiche dei singoli, e c’è un Zlatan Ibrahimovic che – nonostante i 39 anni – è in grado di trascinare i suoi ed essere incredibilmente dominante.

Nonostante questo, però, gennaio e una nuova sessione di calciomercato si avvicinano. Il Milan non vuole certamente farsi trovare impreparato, e vuole regalare al proprio allenatore i giusti giocatori per puntare a traguardi sempre più importanti. Secondo quanto riportato dal media spagnolo ‘La Colina de Nervion’, per gennaio Maldini e Massara sarebbero pronti a tentare l’assalto per la stella del PSG a zero.

Calciomercato Milan, assalto per Draxler a zero: i dettagli

Julian Draxler al Milan nella prossima sessione di calciomercato. È quanto ha riportato questa mattina il media spagnolo “La Colina de Nervion”, secondo cui Maldini e Massara sarebbero seriamente intenzionati a portare la stella tedesca in Serie A. L’ex giocatore dello Schalke 04 andrà in scadenza al termine della stagione, e nei prossimi mesi sarà libero di firmare con un altro club.

Si tratterebbe di un colpo sicuramente in linea con i parametri imposti da Elliot. Il fantasista è un giocatore funzionale al progetto tattico messo in piedi da Stefano Pioli, e andrebbe a rinforzare una squadra in crescita praticamente a costo zero. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per tentare l’affondo definitivo.

