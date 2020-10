Arnold Schwarzenegger operato al cuore, le condizioni dell’attore

L’attore ed ex bodybuilder Arnold Schwarzenegger è stato operato al cuore per l’applicazione di una nuova valvola aortica

Nuova operazione al cuore per Arnold Schwarzenegger che ha dovuto subire una sostituzione della valvola aortica.

La notizia è stata data dallo stesso attore americano sui social: “Grazie al team della Cleveland Clinic ho una nuova valvola aortica da abbinare alla mia nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico. Mi sento benissimo e ho già camminato per le strade di Cleveland. Grazie ai medici e agli e infermieri che mi hanno assistito”.

Non è il primo intervento per Arnold che, a causa di un difetto congenito, è stato già operato nel 1977 ed un paio di anni fa quando gli fu impiantata una valvola polmonare.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020