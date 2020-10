Whatsapp, si può recuperare un messaggio cancellato: la guida

C’è un modo per poter recuperare un messaggio cancellato da una chat di Whatsapp: scopriamo come fare

Da qualche anno a questa parte Whatsapp ha introdotto la possibilità di cancellare un messaggio inviato, permettendo di rimediare a possibili errori entro un’ora. Ovviamente, la funzione diventa poco utile nel momento in cui il destinatario ha ormai letto il testo o ascoltato la nota.

Quello di cui vogliamo parlare oggi, però, è l’opposto e cioè come fare per recuperare i messaggi eliminati di proposito. A quanto pare, esiste una possibilità al riguardo. La funzione è però permessa da un’applicazione esterna.

LEGGI ANCHE—> PES 2021, arriva il Data Pack 2.0 Season Update: tutte le novità

Whatsapp, come fare per recuperare un messaggio eliminato

L’app Wamr, facilmente scaricabile dagli store ufficiali dei vari dispositivi e con all’attivo già oltre 10 milioni di download, offre la possibilità di recuperare tutti i messaggi cancellati appositamente dalla chat.

Scaricando l’applicazione sul proprio smartphone, andrà messa attiva in background per consentirle le registrazione di qualsiasi contenuto delle notifiche in arrivo. Sarà successivamente possibile risalire al messaggio cancellato per capire cosa fosse scritto all’interno. La piattaforma, lo ricordiamo, è gratuita e priva di malware. Non vi sono al momento nemmeno problemi di privacy con la legge.

Di app esterne a WA, le quali hanno diverse funzioni, ve ne sono a bizzeffe ma non tutte sono sicure. Si raccomanda quindi di fare attenzione. Spulciando sullo store ufficiale, potrete trovare anche piattaforme che vi consentono di non apparire mai online oppure di sapere chi vi ha bloccato e tanto altro.

LEGGI ANCHE—> Facebook Dating, l’App di incontri sbarca in Europa: sfiderà Tinder