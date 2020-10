WhatsApp, novità per Android: sblocco con volto e shopping via chat

Tante novità in arrivo per la versione Android di WhatsApp. Infatti sarà disponibile lo sblocco con volto e lo shopping via chat.

Non si arrestano gli aggiornamenti di WhatsApp, l’app di messaggistica che porta ogni mese sempre tante novità. Nelle ultime ore, inoltre, sono spuntate ulteriori novità in arrivo sull’applicazione, riguardanti specialmente la versione Android. Sono tre i nuovi aggiornamenti dell’app di messaggistica, due molto importanti, mentre un altro di minore rilevanza:

Sblocco (anche) con il volto nell’app per Android ;

; Possibilità di a cquistare prodotti dalle aziende direttamente tramite chat;

direttamente tramite chat; Possibilità di prendere parte ad una chiamata di gruppo già avviata.

La versione iOS di WhatsApp ha introdotto queste tre funzioni già da febbraio, con l’introduzione dei due supporti sblocco tramite Touch e Face ID. Così come riportato dal solito WABetaInfo, nella versione 2.20.203.3 dell’app Android sarà finalmente introdotta la sezione ora denominata “Blocco con impronta digitale” e che in futuro prenderà il nome di “Blocco biometrico”.

WhatsApp, altre novità per Android: i dettagli

Con il nuovissimo aggiornamento WhatsApp è pronto a potenziare gli strumenti che permettono alle aziende di avere un filo diretto con i propri clienti. Già a novembre dello scorso anno gli sviluppatori dell’app diedero l’opportunità alle aziende di creare delle vere e proprie vetrine nell’app, come anche su Instagram e Facebook.

Per pubblicizzare la novità, l’azienda ha promosso un video sul proprio canale YouTube. Infatti con la nuova versione di WhatsApp i negozi online potranno essere contattati dai clienti, che potranno a loro volta richiedere l’invio del catalogo, aggiungere il prodotto nel carrello e concludere l’acquisto. Insomma una specie di e-commerce proprio come Amazon. Restano da capire solo le tempistiche con cui verrà lanciato l’aggiornamento sull’applicazione.

