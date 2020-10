Oggi è un attore di successo che ha recitato in tanti film e serie tv. Scopriamo di chi si tratta.

Il bambino nella foto oggi è un bravissimo attore. Sin da bambino mostrava ottime capacità di recitazione e il suo sogno, sin da tenera età, era quello diventare un attore professionista. Nessuno avrebbe mai osato immaginare che il suo sogno potesse materializzarsi, ma il protagonista di oggi ha sorpreso tutti.

Infatti la sua carriera artistica lo ha portato a recitare in film e serie TV di successo ed ha affiancato attori di fama internazionale. Riconoscerlo dalla foto in evidenza è molto facile. I suoi occhi sono sempre gli stessi, così come la profondità dello sguardo. Lo avete riconosciuto? Se avete bisogno di ulteriori suggerimenti proseguite con la lettura nel paragrafo successivo.

Oggi è un attore e si parla solo di lui in TV: lo riconoscete?

Il protagonista di oggi è nato a Napoli nel 1985. Da giovanissimo inizia a lavorare come modello per marchi e aziende famose come Calvin Klein. Nel 2010 partecipa e vince il titolo de Il più bello d’Italia.

Il suo sogno però era quello di esordire sul grande schermo e così, nel 2013 il suo desiderio si materializza recitando come protagonista nella serie TV Pupetta – Il coraggio e la passione.

Il 2013 lo vede recitare anche in Baciamo le mani – Palermo New York 1958 e vincere il premio rivelazione dell’anno. Nel 2014 è tra i protagonisti della seconda stagione de Il peccato e la vergogna.

Nel 2020 partecipa al Grande Fratello Vip insieme ad Adua del Vesco. Avete capito chi è il protagonista di oggi? È proprio lui, Massimiliano Morra.

