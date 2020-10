Napoli, scomparso da tre anni e rintracciato grazie ai social: arrestato

In provincia di Napoli un uomo era scomparso da tre anni per sfuggire alla cattura. È stato rintracciato dagli inquirenti grazie ai social.

Risultava irreperibile da quasi tre anni, eppure non smetteva di condividere dei contenuti sui social nonostante fosse ricercato dalle forze dell’ordine. Nei suoi confronti, era stato infatti emesso un provvedimento di cattura inerente ad alcuni furti commessi sul territorio di Napoli. E grazie a questa sua superficialità, i carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano dopo alcune indagini sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. L’uomo in questione si chiama Ernesto C. ed è originario di un comune nel Napoletano. Gli inquirenti lo hanno trovato mentre era intento a sorseggiare una birra in un negozio di alimentari. Una volta arrestato, è stato portato in carcere, così come tempo fa era stato stabilito dall’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli. Dovrà adesso scontare una pena pari a tre anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione. Proseguono comunque le indagini delle forze dell’ordine per identificare tutti coloro che potrebbero averlo aiutato a mantenere la clandestinità per così tanto tempo.

Cagliari, bomba davanti a un comune

Momenti di terrore a Quartu Sant’Elena, un comune che si trova in provincia di Cagliari. Nella notte del 22 Ottobre si è infatti verificata un’esplosione sul retro della sede del municipio. Un evento che oltretutto è occorso quando mancano due giorni all’elezione del nuovo sindaco. Gli inquirenti hanno in seguito stabilito che l’ordigno in questione era una bomba artigianale. L’esplosione è avvenuto intorno alle ore 3 del mattino.

