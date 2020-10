Mesagna, trovati in possesso di armi e droga: arrestati

A Mesagna, i carabinieri hanno ffettuata una perquisizione trovando al suo inetrno armi e droga. Arrestate sei persone.

I carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestate alcune persone in flagranza di reato per detenzione illegale di armi, ricettazione riciclaggio, spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione è avvenuta all’interno di una casa che si trova nella Contrada Annunziata in collaborazione con Nucleo Carabinieri cinofili di Modugno.

Leggi anche: Francia, arrestato un italiano accusato di 160 stupri: viveva in Germania

Foggia, nuovo attentato nei confronti dei fratelli Vigilante

Un nuovo attentato incendiario si è verificato alle strutture sociali di proprietà dei fratelli Vigilante a Foggia. Si tratta del quarto da quando è iniziato l’anno. L’ultimo era avvenuto nel mese di Aprile in pieno lockdown quando una bomba era stata piazzata davanti al centro per anziani “Il sorriso di Stefano”. La notte scorsa invece è stato appiccato un incendio davanti alla porta d’ingresso di “Ristorazione Più”, un locale in cui vengono preparati i pasti destinati alla struttura “Sanità Più”. Luca e Cristian Vigilante sono vittime di questi attentati ormai da dieci mesi. Nella notte del 13 Gennaio alcune persone, ancora al momento ignote, fecero saltare in aria l’auto di Christian Vigilate.

Circa due settimane dopo, un’altra bomba esplose al centro diurno per anziani “Il sorriso di Stefano”, che venne poi nuovamento colpito ad Aprile. Il presunto responsabile di questi attacchi venne arrestato il mese scorso, eppure questo incubo per i fratelli Vigilante sembra non avere fine. Da quanto riferiscono gli inquirenti, un uomo con il volto coperto la scorsa notte si è recato in bici davanti alla sede di “Ristorazione Più”. Dopo aver effettuato un sopralluogo, l’uomo si è allontanato dal luogo. Dopo avervi fatto ritorno, ha cosparso la porta di ingresso del locale con del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco. I danni causati alla struttura sono stati ingenti. I fratelli Vigilante hanno comunque dichiarato che l’attività lavorativa del locale non sarà interrotta e dunque continuerà regolarmente il su servizio.

Leggi anche: Napoli, nascondono la droga in un pilastro della casa: arrestata famiglia